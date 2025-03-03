Контрабанда сигарет зі вмістом наркотиків – викрито жителя Сум

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру 44-річному сум’янину за фактом переміщенні через митний кордон України наркотичного засобу «канабіс» (ч. 1 ст. 305 КК України).

За даними слідства, підозрюваний замовив собі із-за кордону цигарки, в тому числі й електронні, зі вмістом наркотичного засобу «канабіс» в кількості 159 шт, а також смолу канабісу. Він оформив на своє ім’я міжнародне поштове відправлення, зазначивши, що там «сувенір», та чекав свою посилку вдома.

Однак скористатись вмістом посилки він так і не зміг, оскільки її вилучили правоохоронці.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура