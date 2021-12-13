Контрабандисты покорили 2-километровую гору, чтобы переправить сигареты в Румынию (видео)

За один такой рейс горе-«бизнесмены» могут заработать 100-150 евро.

Закарпатские контрабандисты незаконно доставили сигареты в Румынию, перейдя через гору Менчул, высота которой составляет 1998 метров. За одно такое горное путешествие они получают 100-150 евро.

Видео незаконного «рейса» опубликовал у себя в Telegram журналист Виталий Глагола.

По его словам, эту видеозапись ему на условиях анонимности лично передал один из контрабандистов.

«Мне удалось получить эксклюзивное видео прохода через Карпаты в Румынию закарпатских «сигаретных контрабандистов». Видео снято 12 декабря. Его мне анонимно предоставил один из таких контрабандистов», — отметил Глагола.

На видеоролике видно, как несколько контрабандистов несут большие коробки с сигаретами через гору Менчул. Она всего на 63 метра ниже самой высокой горы Украины — Говерлы (2 061 метр). Вершина находится на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Как отметил журналист, маршрут начинается в селе Деловое, что находится в 190 км от Ужгорода. Далее — переход через Менчул в Румынию и возвращение тем же путем.

Еженедельно контрабандисты совершают 3-4 ходки, зарабатывая таким образом около 1 200-2 400 евро в месяц. // УНИАН