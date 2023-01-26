На Одещині у затриманого наркодилера вилучили наркотики та психотропи на мільйон гривень

Фігурант отримував гуртові партії заборонених речовин, фасував на дози та збував через сервіси поштових відправлень по всій країні. Його дії слідчі кваліфікували як збут наркотиків і психотропів у великих розмірах.

Під час відпрацювання оперативної інформації працівники територіального управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області на вулиці затримали 24-річного уродженця Донеччини, який за наявною інформацією займався збутом наркотичних засобів і психотропних речовин. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у чоловіка шість посилок, всередині яких знаходився розфасований по дозах канабіс. Чоловік саме прямував на пошту відправляти чергове замовлення.

Надалі правоохоронці провели невідкладний обшук за місцем мешкання фігуранта, де виявили поліетиленові пакети із вмістом канабісу та «Альфа-PVP», загальною вагою понад 4 кілограми. В розмові з поліцейським він розповів, що працює на одну з наркокрамниць в Інтернеті. Фігурант отримував гуртові партії заборонених речовин, які фасував на дози та відправляв через сервіси поштових відправлень по всій країні. Гроші за «товар» отримував на банківську карту.

Виявлені заборонені речовини скеровано на проведення відповідних експертних досліджень, а їхня орієнтовна вартість за цінами «чорного» ринку перевищує мільйон гривень.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Приморська окружна прокуратура міста Одеси.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України