Контррозвідка СБУ викрила та припинила діяльність агентурної мережі так званої спецслужби «ЛНР»

Контррозвідники СБУ припинили діяльність ворожої агентурної мережі. До угруповання входили громадяни України, які виконували завдання, контрольованого російськими спецслужбами так званого «МДБ ЛНР» у районі проведення Операції об’єднаних сил.

Встановлено, що ворожі агенти, за грошову винагороду, збирали та передавали своїм кураторам розвідувальну інформацію про розташування, передислокацію, кількість особового складу, озброєння та військову техніку підрозділів ЗС України.

У ході досудового розслідування встановлено, що члени мережі також готували терористичний акт у місці дислокації одного з підрозділів Збройних Сил України на території Луганської області шляхом отруєння військовослужбовців хімічною речовиною.

За результатами проведення обшуків за місцями проживання членів агентурної мережі виявлено та вилучено речові докази злочинної діяльності – засоби конспіративного зв’язку, топографічні карти та схеми місцевості з позначеними об’єктами розвідувальних спрямувань, матеріали листування між членами мережі та співробітником так званого «МДБ ЛНР» тощо.

Членів агентурної мережі затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Співробітнику так званого «МДБ ЛНР» заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1

ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України.

Тривають невідкладні оперативні та слідчі дії.

СБУ