Контррозвідка СБУ затримала бойовика, який активно допомагав Росії окупувати Крим

Контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали на Херсонщині активного учасника незаконного збройного формування. Ним виявився колишній мешканець Ялти, який у лютому 2014 року за ідейними переконаннями вступив до так званої «Ялтинської роти народної самооборони Криму». Він зі зброєю в руках здійснював патрулювання українських міст.

У лютому-березні 2014 року зловмисник брав активну участь у протидії мирним акціям і залякуванні патріотично налаштованих мешканців півострова.

Сприяння зловмисника окупаційній «адміністрації» на території АР Крим було високо оцінено військовим керівництвом країни-агресора: він нагороджений медаллю «За возвращение Крыма» від Міністерства оборони Російської Федерації.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника після його приїзду на материкову Україну.

Наразі проросійському активісту оголошено про підозру і вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізований або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Заходи із припинення протиправної діяльності проводилися спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим.

СБУ