Контррозвідка СБУ затримала у столиці бойовика «ЛНР»

Контррозвідка СБУ викрила і затримала бойовика терористичної організації «ЛНР». Він прибув у Київську область для легалізації як внутрішній переселенець.

Встановлено, що зловмисник перебував у складі «Народної міліції ЛНР» як старший стрілок. Також він обслуговував бойову техніку окупаційних військ.

Громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Перевіряється інформація про можливе виконання бойовиком диверсійно-розвідувальних завдань на підконтрольній Україні території.

Операція із викриття протиправної діяльності проводилась ГВ КР та слідчим відділом СБУ Львівщини спільно з Департаментом контррозвідки СБУ та під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

СБУ