Кореспондента пропагандистського сайту «ПолітНавігатор» ув’язнили на 14 років

Вінницький міський суд Вінницької області визнав громадянина винним у державній зраді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 7 грудня.

Навесні 2014-го уродженець Житомира Влодимир Михайлов відгукнувся на оголошення про роботу. Власник і головний редектор проросійського інтернет-видання «ПолітНавигатор», що працювало в анексовному Криму, Сергій Степанов найняв його позаштатним кореспондентом.

За версією обвинувачення, у квітні-травні 2014 року обвинувачений підготував деякі статті та фото-відеоматеріали:

«Жириновский: На Востоке Украины гибнут русские люди, требуем от руководства России принятия всех необходимых мер»;

«11 мая прийди на референдум! Поддерживаете ли Вы акт о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики»;

«Лидер «Оплота» засветился на параде в Севастополе и призвал вооружаться».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, у період із 24 лютого по 10 березня 2022-го Степанов доручив Михайлову готувати заздалегідь неправдиві тенденційні матеріали, спрямовані на розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні, викривлення реальних обставин воєнної агресії та приховування злочинів військовослужбовців РФ.

Йдеться про такі матеріали, які вийшли на сайті під псевдонімом:

«В Киеве заканчиваются продукты, ретейлеры поднимают цены»;

«Зеленский намекнул на возможность подрыва Киевской ГЭС, затопит все города ниже по течению»;

«Никогда Путин не допустит, чтобы убивали гражданских — Черновецкий»;

«Украинские власти намеренно увеличивают жертвы среди мирного населення».

У судовому засіданні чоловік вину визнав частково. Розповів, що був репортером видання «ПолітНавігатор» у Києві. Його робота мала інший характер, аніж про це написано в обвинувальному акті. Завдання він не отримував, а працював з інформацією у місті Києві, у «ЛНР» і «ДНР» не був. Репортажі з Севастополя не його.

Михайлов запевняв, що готував статті по економіці, а політика — не його тема. Писав під псевдонімом, але багато чого з його робіт не публікувалося. За свою роботу він отримував зарплату на банківську картку.

Коли почалася війна, він перебував у Житомирі. З ним звʼязався головний редактор і сказав готувати матеріал. З 1 по 4 березня 2022 року він ще готував статті. У цей час уже знав, що сайт «ПолітНавігатор» заблокований і щодо власника зареєстровано кримінальне провадження.

Статтю про відсутність продуктів у Києві він написав на основі інших публікацій. Так само зробив із матеріалом про Черновецького: інформацію взяв з його виступу.

Водночас Михайлов говорив, що статті 2014 року йому не належать. Відео він не робив, у Словʼянську не був, коментарі не писав. Жириновського не знає, ніякого відношення до нього не має, статтю про нього не писав. Про парад у Криму він також не писав.

За висновоком експерта, на сторінках інтернет-сайту «ПолітНавигатор» через цитування і трансляцію мовлення інших осіб або прямо поширюються заклики до сепаратизму, публічно схвалюється та виправдується збройна агресія Росії проти України, підтримується окупація частини України, формується негативне ставлення до української влади, Збройних сил України і до держави загалом.

Під час обшуку в помешканні Михайлова вилучили ноутбук і два телефони. На гаджетах виявлено листування із головредом «ПолітНавігатора» вже після початку широкомасштабного вторгнення військ РФ. Із листування вбачається, що Степанов давав настанови Михайлову, щоб публікації мали більш драматичний характер, рекомендував дивитися Трухана (російського військового у запасі), надсилав посилання на пропагандистські ютуб-канали, з яких треба брати інформацію для статей. На зауваження Михайлова, що Трухан буде «жестко за РФ», Степанов відповів, що саме так і треба. Одразу після цього обвинувачений підготував та надіслав «інтервʼю» Трухана кореспонденту «ПолітНавігатора» і ще багато публікацій із перекручуванням обставин. Матеріали були спрямовані на створення враження, що в Україні панує безлад, паніка, влада не турбується про мирне населення і т.п.

Михайлова засудили до покарання у вигляді чотирнадцяти років позбавлення воліз конфіскацією всього належного йому на праві власності майна в дохід держави.

Головного редактора «ПолітНавігатора» Сергія Степанова в Україні судять заочно за держзраду і посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Справу слухає Вінницький міський суд.

З 2004 по 2014 рік, за даними сайту LinkedIn, Степанов працював редактором української стрічки новин у «РИА Новый Регион» у Києві.