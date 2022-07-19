Екскерівника ДП «Антонов» підозрюють у переправі родича за кордон під виглядом працівника підприємства

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому керівнику державного підприємства «Антонов» за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, будучи керівником підприємства, у період дії правового режиму воєнного стану та заборони перетину державного кордону громадянам України призовного віку, у березні 2022 року, зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно включив до переліку працівників підприємства, що відряджалися за кордон, свого близького родича. Таким чином він організував та сприяв йому у незаконному переправленні через державний кордон України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора