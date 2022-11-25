У втручанні в роботу електронних комунікаційних мереж і доступі до закритих даних викрито харків’янина

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 48-річному харків’янину за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що призвело до витоку інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 361 КК України).

За даними слідства, підозрюваний встановив камери відеонагляду та мережевого обладнання для здійснення аудіо- та відеозапису у державних установах Харкова. У подальшому, маючи права адміністратора, чоловік заходив у облікові записи і таким чином отримував доступ до даних з обмеженим доступом, що призвело до витоку інформації.

Наразі перевіряється причетність підозрюваного до співпраці зі спецслужбами рф.

Документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області, співробітниками Управління СБУ в Харківській області.

Підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Харківська обласна прокуратура