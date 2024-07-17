Коростишівські поліцейські затримали причетного до замаху на вбивство

Повідомлення про травмування 32-річного жителя міста Коростишева надійшло до правоохоронців увечері 14 липня. Поліцейські відділу №2 Житомирського райуправління, які працювали на місці події, затримали причетного. Нині йому інкримінують вчинення замаху на умисне вбивство.

Потерпілого було госпіталізовано. Лікарі діагностували у чоловіка проникаючі поранення грудної клітини та черевної стінки з пошкодженням внутрішніх органів.

Згідно з висновками експертів, спричинені потерпілому тілесні ушкодження відносяться до категорії тяжких та таких, які несуть небезпеку для життя.

Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці слідчо-оперативної групи відділу поліції №2 Житомирського РУП встановили, що того вечора потерпілий гостював у товариша. Під час застілля між ним та ще одним гостем, 43-річним містянином, виник конфлікт. З’ясовано, що у ході суперечки старший з опонентів схопився за ніж і спричинив кілька ударів молодшому. Подальшу розправу зупинили інші учасники застілля, які стали свідками.

Відтак слідчі відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції затримали причетного в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Згідно з чинним законодавством за таке діяння чоловікові загрожує від 10 до 15 років ув’язнення.

Житомирське районне управління поліції