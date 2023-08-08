Костопільчанка хотіла купити мопед за ₴13 тисяч, а віддала шахраям вдвічі більше

Із заявою до поліції про шахрайські дії невідомих звернулася 47-річна жителька Костополя. Повідомлення про продаж мопедаза дуже привабливою ціною вона знайшла на одному із сайтів оголошень. Утім, подальше спілкування із псевдопродацями призвело до втрати заощаджень.

Зателефонувавши за номером,вказаним в оголошенні, жінка обговорила з нібито «продавцем» умови купівлі-продажу.Шахраї запропонували їй оформити послугу безкоштовної доставки, на що вона погодилась.

Через деякий проміжок часу аферисти зателефонували костопільчанці та запевнили її, що вони знаходяться у приміщенні однієї із служб доставки та збираються відправляти їй довгоочікуваний транспортний засіб.

Передавши слухавку для уточнення деяких даних нібито працівникові компанії, жінкузапевнили в тому, що їй необхідно переказати 13 тисяч гривень на банківський рахунок. Костопільчанці пообіцяли, як тільки вона отримає мопед, кошти їй одразу повернуться.

Жінка здійснила переказ коштів, після чого їй зателефонували знову, що гроші нібито не отримали треба новий платіж на таку ж суму.

Відтак, зловмисники видурили у потерпілої 26 тисяч гривень, а мопед вона так і не отримала.

За фактом шахрайства розпочато досудове розслідування.

Правоохоронці вкотре застерігають громадян:

здійснюйте покупки лише на перевірених інтернет-ресурсах;

оплачуйте товар готівкою у відділенні служби доставки, перевіривши вміст посилки.

Бережіть свої заощадження!

Відділ комунікації поліції Рівненської області