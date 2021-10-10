Ковельчанин відсидить 8 років за вбивство жінки гітарою

У Волинському апеляційному суді переглянули вирок ковельчанину, який забив свою співмешканку.

Прокурор Ковельської місцевої прокуратури Тетяна Шудрук вимагала переглянути міру покарання і посилити відповідальність, — йдеться у вироку Волинського апеляційного суду. Попередньо, чоловіку призначили 3 роки обмеження волі, за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Ще 17 серпня 2019 року близько 17:00 у вітальні будинку між чоловіком та його співмешканкою виник конфлікт. Не втримавшись від люті він штовхнув жінку руками в спину, від чого вона впала на підлогу. Після цього чоловік вхопився за гриф гітари, яка стояла поруч і почав нею гамселити жінку по спині доти, доки вона не перестала подавати ознаки життя.

Чоловік запевняв, що завдав не більше 3-х ударів. Та в результаті цього у жінки діагностували розрив селезінки, безліч гематом і інші травми внутрішніх органів. Жінка померла на місці події.

Захисник обвинуваченого наполягав на тому, що ініціатором конфлікту була потерпіла, яка спровокувала сварку, задіявши тілесні ушкодження обвинуваченому ще до того, як він почав її бити.

Зловмиснику, який так познущався зі своєї співмешканки присудили 3 роки ув’язнення, однак прокурор подала апеляцію, вважаючи, що надто м’яка міра покарання. Мовляв, злочин кваліфікують, як сімейне насильство, його скоєно з особливою жорстокістю і при тому ж – чоловік перебував у стані алкогольного сп`яніння.

Зрештою, Волинський апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції і присудив чоловіку за вбивство жінки 8 років позбавлення волі. // insider-media.net