У Гнідині син «замовив» батька приятелю

На Київщині за дві доби розкрили резонансне вбивство

За процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури викрито та затримано двох мешканців регіону за підозрою в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, увечері 16 березня цього року, до одного з приватних домоволодінь с. Гнідин увірвався невідомий, який напав на господаря оселі та почав шматувати його ножем. Від отриманих травм чоловік помер на місці скоєння злочину. Експерти нарахували на тілі загиблого 25 поранень. В цей час у домі знаходились дружина й донька потерпілого, яким вдалось сховатись та викликати правоохоронців.

Зловмисник з місця скоєння злочину зник, однак, після проведення комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили причетність до скоєння тяжкого злочину сина потерпілого та його 19-річного приятеля. Як з’ясувалось, злочин був ретельно спланований. Хлопець повідомив товаришу план будинку, а також місце розташування усіх членів родини. Після смерті батька молодик мав на меті отримати його спадок. Частину отриманих грошей молодик планував заплатити приятелю за скоєне вбивство, а решту витратити на власні потреби.

Наразі обидва фігуранти затримані. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Заходи з викриття проводились спільно з працівниками управління карного розшуку, слідчого управління поліції Київщини, співробітниками Бориспільського районного управління поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури