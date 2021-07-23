Кримінального «авторитета» з санкційного списку РНБО примусово повернуто до країни походження

45-річний раніше неодноразово засуджений чоловік був так званим «смотрящим» за одним із міст Полтавської області.

Наприкінці травня цього року було введено в дію рішення РНБО про застосування спеціальних персональних санкцій до суб’єктів підвищеного злочинного впливу. До санкційного списку потрапив і неодноразово засуджений громадянин РФ, якого за «заслуги» у кримінальному середовищі було призначено «смотрящим» за одним з міст Полтавщини.

На виконання рішення РНБО та з метою унеможливлення поширення 45-річним «кримінальним авторитетом» злочинного впливу, учора, 22 липня, співробітники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області Нацполіції спільно з міграційною службою примусово повернули чоловіка до країни його походження. Крім того, йому заборонено в’їжджати на територію України.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України