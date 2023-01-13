На Київщині підрядника підозрюють у привласненні майже ₴600 тис. бюджетних коштів під час ремонту дитсадка

Ювенальні прокурори Бучанської окружної прокуратури повідомили про підозру директору приватного підприємства за фактом привласнення коштів місцевого бюджету, а також легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, відповідно до умов укладеного з бюджетною організацією договору, зобов’язався виконати роботи з будівництва дитячого садочка на території смт Гостомель.

З метою заволодіння бюджетними коштами, підрядник підробив офіційні документи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості з недостовірними даними в частині виконання будівельних робіт і використання матеріалів по об’єкту. На їх підставі на рахунок очолюваного ним підприємства перераховано бюджетні кошти.

Проте, згідно з висновком експертизи, вартість невиконаних робіт становить майже 600 тис грн. Таким чином державі спричинені збитки на вказану суму.

Досудове розслідування здійснювалося відділом поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід – Бучанський РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура