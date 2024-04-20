₴55 млн. збитків через перевищення службових повноважень – викрито податківицю з Дніпропетровщини

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру головному державному інспектору одного із відділів ГУ Державної податкової служби у Дніпропетровській області.

Їй інкримінують перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України).

За даними слідства, підозрювана без належних повноважень провела перевірку річної податкової декларації про майновий стан і доходи фізичної особи-підприємця.

Податківиця також незаконно підтвердила правильність застосування підприємцем пільгової ставки оподаткування.

Внаслідок таких неправомірних дій підозрюваної до Державного бюджету України не надійшло майже 55 млн гривень податків.

Наразі тривають необхідні слідчі дії, направлені на встановлення причетних до вчинення протиправної діяльності інших службових осіб серед посадовців податкової служби у Дніпропетровській області.

Заходи з викриття здійснювали прокурори спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтава.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури