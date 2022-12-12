Купівля телефона обернулася для дідуся пограбуванням

За фактом пограбування слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили затриманому про підозру. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

До чергової частини відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції із заявою про пограбування звернувся місцевий мешканець. Аби з’ясувати усі деталі та обставини співробітники сектору кримінальної поліції територіального підрозділу разом із заявником виїхали на місце скоєння злочину.

За словами заступника начальника відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Кирила Демченка, за допомоги працівників сектору кримінального аналізу, оперативники протягом двох діб встановили та затримали грабіжника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«У ході досудового розслідування ми встановили, що 88-річний чоловік після покупок у магазині на вулиці Данила Щербаківського вирішив зайти у найближчий ломбард, аби придбати собі мобільний телефон. У зв’язку з тим, що в приміщенні не було світла, він направився додому. В цей час до пенсіонера підійшов невідомий та запропонував продати йому свій телефон. Потерпілий погодився та разом вони попрямували до банкомату, аби зняти кошти. Зловмисник побачив пін-код до банківської карти, а коли покупець оглядав товар, то порушник вирвав у нього з рук картку та втік. Згодом старенькому прийшло смс-повідомлення про зняття готівки у сумі понад 12 тисяч гривень».

Працівники карного розшуку Шевченківського управління поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів та затримали порушника. Ним виявився 35-річний киянин, який раніше судимий за скоєння крадіжки.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10–ти років.

Поліцейські Києва нагадують бути уважними при купівлі чи продажі майна «з рук», аби не стати жертвою крадіжок та пограбувань. У разі виникнення небезпеки, одразу телефонуйте на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва