На заводе ремонта локомотивов выявили миллионные махинации с металлоломом

Во Львовской области руководство локомотиворемонтного завода уличили в махинациях с металлоломом. Только на одной махинации они «заработали» 1 млн грн.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

«Во Львовской области Служба безопасности Украины разоблачила руководство ПрАО «Львовский локомотиворемонтный завод», который входит в структуру Укрзализныци, на завладении имуществом предприятия», — говорится в сообщении.

Установлено, что должностные лица ремонтного предприятия разработали схему присвоения лома цветных и черных металлов, который не отображался в бухгалтерском учете. Злоумышленники подделывали отчетность и металлолом будто возвращался фирмам, которые ранее осуществляли на заводе техническое обслуживание. На самом деле его вывозили на реализацию.

«Только за одним полностью задокументированным эпизодом этой схемы злоумышленники присвоили более 22 тонн металла на почти 1 млн грн. Инициированной СБУ инвентаризацией на предприятии обнаружено еще 891 тонну неучтенного лома», — говорится в сообщении.

По результатам обысков по месту работы и жительства фигурантов изъято финансово-хозяйственную документацию и другие материалы, доказывающие противоправную деятельность руководства завода.

«Сейчас бывшим и действующим руководителям предприятия сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК», — говорится в сообщении.