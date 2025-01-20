Купівля запчастин до бронетехніки зі збитками у ₴83 млн.: ДБР оголосило підозри військовим

Державне бюро розслідувань повідомляє про викриття оборудки, яка завдала державі збитків на понад 83 млн гривень під час закупівлі запчастин для бронетехніки.

Про це повідомили у ДБР та співрозмовник УП в правоохоронних органах.

Про підозру повідомлено начальнику одного з центральних управлінь командування Сил логістики ЗСУ (за даними УП – Валерій Хребет -ред), начальнику відділу цього управління (Валерій Космидайло –ред.) та директору приватного підприємства.

За даними слідства, 2022 році директор приватного підприємства подав одному з управлінь командування Сил логістики ЗСУ комерційну пропозицію з постачання необхідних запчастин. При цьому він навмисно завищив ціну продукції та не мав відповідного досвіду виготовлення та постачання такої продукції.

Посадовці управління, які відповідали за закупівлю, знали про наявність інших постачальників. Проте не здійснили відповідних перевірок пропозиції підприємства та цін на ринку, формально провели переговори з підприємством та оголосили його переможцем.

Через це було підписано два контракти на постачання запчастин за завищеними цінами.

Загальна сума контракту склала понад 171 млн гривень.

За результатами експертиз правоохоронці встановили, що державі було завдано збитків на понад 83 млн гривень.

Начальнику одного з центральних управлінь командування Сил логістики ЗСУ, начальнику відділу цього управління повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану, за попередньою змовою.

Директору приватного підприємства повідомлено про підозру у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем.

За місцем проживання фігурантів проведені обшуки. Готується вручення клопотання про обрання запобіжного заходу – арешту.

Слідство триває, досліджуються факти легалізації директором підприємства грошей, отриманих за запчастини, зазначають у ДБР.