Кинула двох собак у колодязь – волинянку підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 68-річній жительці села Любитів Ковельського району повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до спричинення їм тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 299 КК України).

За даними слідства, жінка, бажаючи убити двох собак, у червні 2023 року вкинула тварин у недіючий колодязь, закрила дошками та залишила там без їжі й води.

Одного собаку вона при цьому душила зашморгом, а іншого вдарила каменем по голові.

Згодом тварин, яким цими діями спричинено травми, порушення нервової системи та останню стадію виснаження, знайшли та визволили небайдужі громадяни.

Довідково: згідно із санкцією ч.3 ст. 299 КК України, жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, у тому числі безпритульними тваринами, що вчинено умисно та призвело до тілесних ушкоджень, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Пресслужба обласної прокуратури