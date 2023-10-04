Жителя столиці затримали за незаконне зберігання боєприпасів

Під час обшуку за місцем мешкання громадянина виявлено та вилучено три гранати та запали до них, 296 набоїв різного калібру, пістолет. Вилучене відправлено на експертне дослідження, а порушнику загрожує до семи років за ґратами.

Під час реалізації оперативної інформації, на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва, слідчі управління поліції в метрополітені разом зі співробітниками відділу кримінальної поліції спільно з бійцями полку особливого призначення № 1 та кінологічною службою провели обшук за місцем мешкання чоловіка, який зберігав боєприпаси.

«Прибувши за вказаною адресою та оглянувши оселю, ми виявили та вилучили дві гранати Ф-1 та одну РГО, запали до них, набої кількістю 296 штук калібру 5.45 та 5.56, чотири магазини до автоматичної зброї та бойовий пістолет марки «ТТ» з магазином до нього», – розповів заступник начальника відділу кримінальної поліції управління поліції в метрополітені Юрій Чмир.

Всі вилучені предмети направлені на експертне дослідження. 33-річного киянина затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставлено до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом слідчими слідчого відділу управління поліції в метрополітені, за погодження Подільської окружної прокуратури, правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі фігуранту загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Відділ комунікації поліції Києва