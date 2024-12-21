Кинули гранату на подвір’я будинку в Коблевому – зловмисників затримали

Внаслідок події ніхто не постраждав. Механічних пошкоджень зазнав автомобіль власників будинку. За вчинення хуліганських дій із застосуванням вибухівки двом уродженцям сусідньої області загрожує до семи років ув’язнення. Днями до відділення поліції № 8 Миколаївського районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканки с. Коблеве про те, що у дворі її домоволодіння пролунав вибух. Зі слів жінки, вибухонебезпечний предмет пошкодив транспортний засіб, який стояв поруч із будинком. Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав.

З місця події поліцейські вилучили пластикову пляшку із залишками пального, а також частини та уламки, ймовірно гранати Ф-1, які направлені на експертне дослідження.

Провівши низку оперативних та слідчо-розшукових заходів, оперативники управління карного розшуку за участі фахівців кримінального аналізу обласного главку поліції та разом зі слідчими Миколаївського райуправління поліції встановили осіб, причетних до вчинення хуліганських дій. Ними виявилися двоє уродженців Херсону 38 та 41 років.

Поліцейські відслідкували маршрути руху зловмисників, зібрали доказову базу, а також встановили місця їхнього перебування. Відтак 18 грудня правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців управління «КОРД» затримали одного з фігурантів в Києві, а іншого – в Одесі.

Під час обшуків за місцями мешкання підозрюваних поліцейські виявили та вилучили транспортні засоби, на яких пересувалися зловмисники, пляшки з легкозаймистою рідиною та інші докази злочинної діяльності.

Наразі слідчі повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. За скоєне чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі.

Сьогодні суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Окружна прокуратура міста Миколаєва.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської поліції