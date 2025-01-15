Киянку затримали за вбивство знайомої у Солом’янському районі столиці

Під час застілля між двома жінками відбувся конфлікт, внаслідок якого одна з них отримала смертельні ножові поранення. Слідчі повідомили затриманій про підозру, їй загрожує до 15 років ув’язнення.

На спецлінію «102» звернулися місцеві мешканці, які повідомили про бійку та галас в одній із квартир багатоповерхівки. За вказаною адресою оперативний черговий негайно скерував для з’ясування всіх обставин слідчо-оперативну групу Солом’янського управління поліції.

На місці події правоохоронці виявили тіло 46-річної жінки з численними ножовими пораненнями. Як встановили співробітники поліції, потерпіла запросила знайому до себе додому, де подруги спільно вживали алкогольні напої. Під час раптової сварки порушниця, 51-річна місцева мешканка, завдала господарці квартири декілька ударів ножем, один із яких, у грудну клітину, виявився смертельним.

Зловмисницю затримали на місці скоєння злочину в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури вже повідомили їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Жінка перебуває під вартою, санкція інкримінованої статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва