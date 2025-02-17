Киянин посварився з подругою та підпалив двері до її квартири

Зловмисник товаришував із власницею оселі, проте через нещодавній конфлікт вирішив їй помститися та запальничкою підпалив обшивку вхідних дверей. За скоєний злочин фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

До столичної поліції надійшло повідомлення від працівників ДСНС про загоряння дверей до квартири в одній з багатоповерхівок Святошинського району. По прибуттю на місце події поліцейські зафіксували пошкодження та у ході подальших розшукових заходів встановили ймовірного підозрюваного.

Як з’ясувалось, до вчинення злочину причетний 45-річний мешканець сусіднього будинку, раніше судимий за вчинення майнових злочинів. Порушник ввечері прийшов до під’їзду де проживає його 47–річна знайома та через недавній конфлікт підпалив запальничкою вхідні двері до її квартири. Потерпіла, яка на той момент знаходилася вдома та відпочивала разом з подругою, помітила запах гарі та викликала пожежників.

Слідчі затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального кодексу України та за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. За умисне знищення чужого майна, вчиненого шляхом підпалу, чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва