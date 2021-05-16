В Днепре пьяный водитель на Porsche сбил двух человек на переходе и повредил два авто (фото, видео)

В воскресенье, 16 мая, в Сечевом переулке случилось ДТП. Здесь Porsche Cayenne сбил двоих человек на пешеходном переходе.

Инцидент произошел около 14:30. Об этом сообщает Информатор с места события.

По предварительной информации от полиции, водитель ехал на большой скорости со стороны улицы Курчатова. В этот момент по пешеходному переходу шли мужчина и женщина. Водитель наехал на них, а после этого задел еще две машины: Kia и «Газель». По словам патрульных, вероятно, что мужчина пьян, поскольку от него слышен запах перегара.

На место приехали несколько экипажей полиции и скорая помощь. Медики доставили пострадавших в больницу.

Движение на этом участке заблокировано. Во всех деталях разберется следователь по ДТП.

Олег Бильдин

Фото, видео: Андрей Шушпан, Руслана Левченко