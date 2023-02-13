У затриманого на Львівщині наркодилера вилучили наркотиків і психотропів на суму понад ₴7 млн.

Фігурант – 19-річний місцевий мешканець. Він пропонував до продажу широкий асортимент заборонених речовин, які збував гуртовим партіям через «мастер-клади» – великі закладки. Нині наркодилера затримано, а за вчинене йому загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Львівській області (УБН) отримали інформацію про те, що 19-річний місцевий мешканець займається незаконним збутом наркотичних засобів і психотропних речовин. Правоохоронці встановили, що зловмисник співпрацює з Телеграм-каналом із продажу наркотиків і психотропів. Він отримував гуртові партії «товару», який збував на території міста через великі закладки – «мастер-клади», а замовникам із інших областей відправляв поштою. За «товар» клієнти розраховувалися криптовалютою.

Оперативники УБН спільно зі слідчими Львівського районного управління поліції №1 затримали наркодилера на одній із вулиць Львова: він збирався збути чергову партію заборонених речовин. Під час огляду затриманого та його речей поліцейські виявили майже три кілограми наркотиків і психотропів, а під час санкціонованого обшуку за місцем його мешкання – ще понад чотири кілограми різноманітних заборонених речовин. Серед вилученого: «Альфа-PVP», «LSD», канабіс, мефедрон, матамфетамін, амфетамін, а також майже 3 літри тетрагідроканабінолу, понад пів сотні нарковмісних цукерок та 1300 нарковмісних пігулок, обіг яких обмежено.

Все вилучене скеровано на проведення відповідних експертних досліджень. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку перевищує 7 мільйонів гривень.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Личаківський районний суд м. Львова обрав йому запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Відповідно до санкції статті, за вчинене йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Галицька окружна прокуратура.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України