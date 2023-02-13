У затриманого на Львівщині наркодилера вилучили наркотиків і психотропів на суму понад ₴7 млн.

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Фігурант – 19-річний місцевий мешканець. Він пропонував до продажу широкий асортимент заборонених речовин, які збував гуртовим партіям через «мастер-клади» – великі закладки. Нині наркодилера затримано, а за вчинене йому загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Львівській області (УБН) отримали інформацію про те, що 19-річний місцевий мешканець займається незаконним збутом наркотичних засобів і психотропних речовин. Правоохоронці встановили, що зловмисник співпрацює з Телеграм-каналом із продажу наркотиків і психотропів. Він отримував гуртові партії «товару», який збував на території міста через великі закладки – «мастер-клади», а замовникам із інших областей відправляв поштою. За «товар» клієнти розраховувалися криптовалютою.

У затриманого на Львівщині наркодилера поліцейські вилучили наркотиків і психотропів на понад 7 млн грн

Оперативники УБН спільно зі слідчими Львівського районного управління поліції №1 затримали наркодилера на одній із вулиць Львова: він збирався збути чергову партію заборонених речовин. Під час огляду затриманого та його речей поліцейські виявили майже три кілограми наркотиків і психотропів, а під час санкціонованого обшуку за місцем його мешкання – ще понад чотири кілограми різноманітних заборонених речовин. Серед вилученого: «Альфа-PVP», «LSD», канабіс, мефедрон, матамфетамін, амфетамін, а також майже 3 літри тетрагідроканабінолу, понад пів сотні нарковмісних цукерок та 1300 нарковмісних пігулок, обіг яких обмежено.

У затриманого на Львівщині наркодилера поліцейські вилучили наркотиків і психотропів на понад 7 млн грн

Все вилучене скеровано на проведення відповідних експертних досліджень. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку перевищує 7 мільйонів гривень.

У затриманого на Львівщині наркодилера поліцейські вилучили наркотиків і психотропів на понад 7 млн грн

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Личаківський районний суд м. Львова обрав йому запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Відповідно до санкції статті, за вчинене йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Галицька окружна прокуратура.

Департамент боротьби з наркозлочинністю
Національної поліції України

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