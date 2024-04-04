Киянин торгував наркотиками з вікна власної квартири

Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили з оселі порушника 79 зіп-пакетів з канабісом готових до збуту. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі Дніпровського управління поліції під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва затримали чоловіка, який збував наркотичний засіб – канабіс. Зловмисником виявився киянин 1969 року народження, який продав заборонену речовину з вікна власної квартири, розташованої на першому поверсі багатоповерхівки.

Як розповіли слідчі територіального підрозділу Михайло Абрамчук та Аліна Залюбовська, правоохоронці перевірили отриману оперативну інформацію та задокументували факти продажу чоловіком канабісу «з рук у руки»:

«Під час санкціонованого обшуку ми виявили в квартирі фігуранта ще 79 пакунків з наркотичним засобом, готових до збуту. Крім цього, в чоловіка вилучено понад 8 000 гривень готівки, яку він отримав в результаті протизаконної діяльності. Все вилучене ми направили на відповідну експертизу, а порушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

За цим фактом слідчі територіального підрозділу під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Наразі суд задовольнив наше клопотання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання пів вартою», – додали слідчі.

Відділ комунікації поліції Києва