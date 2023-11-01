Киянин вчиняв домашнє насильство відносно рідного брата

Прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру 41-річному місцевому жителю за фактом умисного систематичного вчинення психологічного насильства щодо особи, з якою він перебуває у сімейних відносинах (ст. 126-1 КК України).

Згідно матеріалів досудового розслідування, чоловік протягом тривалого часу систематично вчиняв домашнє насильство психологічного та фізичного характеру відносно 49-річного рідного брата, з яким спільно проживає в одній квартирі.

Протиправні дії підозрюваного виражалися у образах нецензурними словами, погрозах та застосуванні фізичного насильства. Така поведінка чоловіка призвела до комплексу негативних переживань та психологічних страждань потерпілого з приводу сімейної обстановки, а також значно погіршило якість його життя.

Підозрюваний ніде не працює та не має соціальних зав’язків. Він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства та перебуває на обліку Деснянського УП ГУ НП у м. Києві у категорії «кривдник».

За вчинене йому загрожує покарання до 2 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється Деснянським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури