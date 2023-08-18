1000 доларів за відстрочку від призову «брала» посадовиця ТЦК на Львівщині

Викрили протиправну діяльність офіцера районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно з колегами слідчими.

За даними слідства, 33-річна посадова особа військкомату налагодила схему особистого незаконного збагачення шляхом вимагання неправомірної вигоди у громадян призовного віку, що підлягають мобілізації. Фігурантка вносила недостовірні відомості до тимчасових посвідчень військовозобов’язаних під час їх поновлення, що давало можливість ухилитися від призову. Вартість «допомоги» посадовиця оцінювала у 1000 доларів США з особи.

Правоохоронці, за сприяння керівництва Львівського ТЦК, затримали фігурантку одразу після отримання хабаря та передачі особі документів із відповідними відмітками про непридатність до мобілізації та подальшого проходження служби. 1000 доларів США неправомірної вигоди вилучили на місці затримання. У ході слідчо-оперативних заходів поліцейські виявили у працівниці військкомату записник із потенційними «клієнтами» та «чорновими» записами — він також долучений до матеріалів провадження.

На підставі зібраних доказів посадовиці повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) та вручено клопотання щодо обрання їй запобіжного заходу.

За скоєне фігурантці може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України