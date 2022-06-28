У Києві затримали чоловіка, який вимагав гроші у жінок, а потім переховувався від покарання

Крім того, у ході обшуку в його оселі слідчі виявили та вилучили зброю. Правоохоронці довели його вину, а суд засудив зловмисника до чотирьох років позбавлення волі. Наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі.

Співробітники відділу організації розшукової роботи управління карного розшуку столичного главку спільно з оперативниками Деснянського управління поліції встановили місцезнаходження киянина, який з липня 2020 року переховувався від відбування покарання за вимагання та незаконне поводження зі зброєю. Правоохоронці затримали чоловіка в місті Вишгород Київської області.

У серпні 2018 року до поліції Києва надійшло повідомлення від жінки про те, що на Броварському проспекті до неї та її двох подруг підійшли двоє чоловіків, які погрожуючи насильством, вимагали гроші. У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали зловмисників. Ними виявилися місцеві мешканці, 1981 та 1989 років народження, які з мотивів наживи вимагали з кожної потерпілої по 200 грн. Правоохоронці провели обшуки в оселі фігурантів. В помешканні 41-річного зловмисника виявили револьвер та патрони до нарізної вогнепальної зброї.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — вимагання та незаконне поводження зі зброєю. Зловмиснику, 1981 року народження, слідчі за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури повідомили про підозру за обома статтями Кримінального кодексу України, а 33-річному за вимагання.

У травні 2020 року суд виніс остаточне рішення та засудив правопорушників. Однак 41-річний киянин переховувався від відбування покарання, через що був оголошений у розшук. На виконання розпорядження суду від 10 червня 2020 року столичні розшуківці затримали зловмисника та доставили до слідчого ізолятора.

Відділ комунікації поліції Києва