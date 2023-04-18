Опер за гроші обіцяв допомогу фігуранту санкційного списку РНБО

Колишнього оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції оштрафували за корупцію і шахрайство.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 13 квітня.

У травні 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про персональні економічні санкції щодо понад 600 осіб — більшість з яких так звані «злодії в законі» і кримінальні авторитети.

У списку був уродженець Азербайджану Джафарлі Фаіг Ганбар Огли.

У невстановлений час працівник поліції запропонував чоловікові допомогу в виведенні активів з-під обмежувальних заходів РНБО та виключенні із санкційного списку.

14 грудня 2022 року в Житомирі поблизу магазину «Полісся Продукт» обвинувачений попросив в азербайджанця 1000 доларів за сприяння у перереєстрації двох його автомобілів на іншого власника. А потім попросив ще додатково по 100 доларів за талони для перереєстрації авто.

У подальшому обвинувачений отримав 1400 доларів, начебто не маючи наміру на кого-небудь впливати і сказав власнику автівок їхати до нотаріального офісу для оформлення довіреності на машини.

Колишнього поліцейського визнали винним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. За такі дії його оштрафували на 68 тисяч гривень.

Крім того, його судили за заволодіння коштами шляхом обману і оштрафували ще на 51 тисячу гривень.

На стадії досудового слідства оперуповноваженого поліції кваліфікували суворіше — як зловживання впливом у поєднанні з вимаганням (ч.3 ст.369-2 ККУ).

Восени 2021-го секретар РНБО повідомив, що по 108 особам із санкційного списку допущено помилки і буде проводитись додаткова перевірка. Джафарлі Фаіг Ганбар Огли був у цьому переліку. Він також відомий також як голова Ради азербайджанців України в Житомирській області.