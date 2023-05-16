Киянин відповідатиме за стрілянину з вікна квартири

Перебуваючи напідпитку, зловмисник чотири рази вистрілив з пістолета у відчинене вікно, аби похизуватися перед дружиною. На щастя, в результаті протиправних дій ніхто не постраждав. За скоєне порушнику загрожує до п’яти років обмеження волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що на проспекті Павла Тичини невідомий чоловік стріляє з вікна квартири в будинку, що розташований навпроти. За вказаною адресою негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як розповіла начальник сектору дізнання відділу поліції № 1 Дніпровського управління поліції Альона Голенко, внаслідок події ніхто не постраждав. Правоохоронці за допомогою очевидців швидко встановили місце проживання порушника:

«Встановлено, що власник оселі перебував у стані алкогольного сп’яніння та вирішив похизуватись зброєю перед дружиною, тож здійснив чотири постріли у відчинене вікно зі зброї та продовжив випивати в компанії жінки. Слідчо-оперативна група вилучила зброю та гільзи, які наразі відправлені на експертизу. Порушника ми затримали в порядку статті 298–2 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий уродженець Дніпропетровщини, 1965 року народження».

За цим фактом дізнавачі територіального підрозділу за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає штраф до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт до шести місяців або обмеження волі строком до п’яти років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва