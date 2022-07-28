Киянина підозрюють у шахрайському заволодінні приміщенням Оболонського РАЦС

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури м. Києва викрито та повідомлено про підозру 60-річному мешканцю столиці за фактом шахрайського заволодіння технічними приміщеннями будівлі Оболонського РАЦС по проспекту Оболонському у м. Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник для реалізації злочинного умислу використав підроблений технічний паспорта цього об’єкту та довідку про його показники.

У подальшому, чоловік, користуючись довірою, похилим віком та правовою неосвіченістю своєї тещі, попросив останню звернутися до нотаріуса для отримання правоустановчих документів на вказаний об’єкт нерухомості. Надалі на підставі підроблених документів була здійснена державна реєстрація права власності на вказане майно за 74-річною пенсіонеркою.

Заволодівши приміщенням шляхом підписання договору купівлі-продажу із своєю тещою, шахрай завдав територіальній громаді Оболонського району міста Києва збитки у особливо великих розмірах.

За результатами розслідування зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах).

На даний час досудове розслідування триває. Проводяться ряд слідчих та розшукових дій для встановлення всіх обставин цього злочину.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окремо зазначимо, що за позовом окружної прокуратури судом скасовано державну реєстрацію права власності, визнано правочин недійсним та витребувано вказане майно на користь територіальної громади столиці.

Київська міська прокуратура