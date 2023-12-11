Киянина судитимуть за домашнє насильство відносно своєї сестри

Чоловік систематично погрожував сестрі та провокував конфлікти. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Тепер порушнику загрожує до двох років в’язниці.

На початку грудня 2022 року до Голосіївського управління поліції звернулась 26-річна місцева мешканка із заявою про вчинення братом відносно неї домашнього насильства. Протягом року потерпіла кілька разів повідомляла про факти психологічного насильства зі сторони родича. На кожен виклик негайно виїжджала мобільна група з протидії домашньому насильству для документування всіх обставин та припинення дій правопорушника.

Відносно кривдника були складені адміністративні протоколи за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства. Проте, раніше не судимий місцевий мешканець 1994 року народження, продовжував погрожувати та ображати сестру.

У ході досудового розслідування правоохоронці зібрали достатню кількість доказів та під процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомили 29-річному фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне зловмиснику загрожує до двох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва