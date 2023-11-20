Киянина засуджено за систематичне домашнє насильство над батьком

За принципової позиції Деснянської окружної прокуратури міста Києва оголошено обвинувальний вирок 38-річному киянину за фактом вчинення домашнього насильства відносно літнього батька (ст. 126-1 КК України).

Прокурором у суді доведено, що кривдник протягом тривалого часу вчиняв домашнє насильство психологічного та фізичного характеру відносно свого 67-річного батька, з яким спільно проживає в одній квартирі. Протиправні дії виражалися в образах нецензурними словами, погрозах та в застосуванні фізичного насильства. Зазначене призвело до розладу здоров’я, психологічних страждань та погіршення якості життя літнього чоловіка.

Обвинувачений раніше судимий за умисні корисливі злочини, ніде не працює, неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства та перебуває на обліку Деснянського УП ГУ НП у м. Києві у категорії «кривдник».

Вироком Деснянського районного суду міста Києва чоловіка визнано винним у домашньому насильстві та призначено реальну міру покарання у виді 1 року позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалось Деснянським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.

Київська міська прокуратура