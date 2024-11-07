Киянина затримали за пограбування жінки у Подільському районі

У під’їзді будинку зловмисник вихопив мобільний телефон з рук жінки, що спускалась сходами та втік. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Повідомлення про пограбування надійшло до столичної поліції від 38-річної місцевої мешканки. Заявниця розповіла правоохоронцям, що перебувала в під’їзді будинку, що по провулку Межовому та побачила, як по сходах вгору підіймається невідомий чоловік. Фігурант, помітивши в руках жінки мобільний телефон, вихопив його та втік сходами на вулицю.

Оперативники провели комплекс розшукових заходів й встановили особу зловмисника. Ним виявися 39-річний киянин, раніше судимий за вчинення крадіжок та наркозлочинів. Слідчі затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального кодексу України, а під час слідчих дій вилучили речовий доказ – рукавичку, яку зловмисник втратив, коли втікав після скоєння злочину. Викрадений телефон киянин встиг продати на місцевому ринку за 700 гривень.

Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Згідно із санкцією статті, зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва