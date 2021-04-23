На Київщині учасники банди заволоділи діамантом вартістю 400 тисяч доларів

06 січня на спецлінію «102» надійшло повідомлення про викрадення людей. Потерпілий пояснив, що невідомі в масках на авто «Skoda» примусово зупинили його автівку, розбили вікна, зв’язали його, та, погрожуючи зброєю, забрали із собою пасажирів, після чого зникли з місця події на двох автівках.

Як з’ясувалось, потерпілий на прохання товариша іноземця домовився про продаж коштовного діаманту на території України, зустрівся у Києві з особами, які мали здійснити оцінку та подальше сприяння в збуті каменю, після чого вирушив на Обухівщину. Дорогою на чоловіків напали 4 особи в балаклавах зі зброєю, заволоділи коштовностями, а потерпілих згодом лишили на дорозі.

Завдяки злагодженим діям працівників управління карного розшуку Київщини, слідчого управління, за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури вдалося оперативно затримати організатора банди та одного із активних учасників — жителів Києва та Хмельниччини.

Правоохоронці вилучили автівки «Skoda» та «Mazda», якими пересувались зловмисники, а також авто «Toyota», яке використовувалось ними для розвідки.

20 квітня поліція Київщини спільно з колегами зі Львова встановила та затримали ще двох зловмисників – 26-ти та 23-річного мешканців столиці. Фігурантів викрили на орендованій квартирі, де вони переховувались.

Загалом за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили вибуховий пристрій та понад 1 кг вибухівки — пластиду.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 187 (Розбій), ст. 257 (Бандитизм) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам – ув’язнення від десяти до п’ятнадцяти років.

Запобіжний захід для них обере суд.

Відділ комунікації поліції Київської області