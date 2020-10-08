На Волині чоловік вбив дружину, яку застав з коханцем

У селі с. Вічині Рожищенського району малолітня дівчинка знайшла в погребі мертвою свою маму. Жінка була голою.

Про це повідомляє Волинь-нова.



Зі слів односельчан, причиною трагедії могла стати сварка через ревнощі чоловіка. У подружжя було троє дітей.

Як повідомили у пресслужбі поліції Волині, учора ввечері, 7 жовтня, до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла жінки з забійними множинними ранами обличчя й голови. Виявили її в одному з сіл Рожищенського району на території власного домоволодіння у погребі.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Рожищенського відділення поліції та працівники управління карного розшуку ГУНП.

Правоохоронці встановили, що до нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілої, причетний її 41-річний чоловік.

Як виявилось, прийшовши додому, той застав жінку з сусідом. Спочатку він наніс тілесні ушкодження сусідові та вигнав його. Потому на ґрунті ревнощів завдав тяжких тілесних ушкоджень дружині, від яких вона, ймовірно, й померла. Остаточну причину визначить експертиза.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Нині чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування. // Волинські новини