Киянину повідомлено про підозру за знущання над матір’ю

Подільською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру 36–річному мешканцю Києва, який систематично вчиняв домашнє насильство відносно своєї 63-річної матері (ст. 126-1 КК України).

Так досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, проживаючи зі своєю матір’ю в однокімнатній квартирі, впродовж 2022 року систематично, приходячи додому в стані алкогольного сп’яніння ображав її, висловлювався в її бік нецензурною лайкою, принижував та психологічно тиснув.

За вчинене чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 2-х років.

Досудове розслідування здійснюється Подільським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.

Київська міська прокуратура