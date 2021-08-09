У Хмельницькому розкрито жорстоке вбивство з розбійним нападом

Наприкінці квітня поточного року у приміщенні одного із підприємств м. Хмельницького заради заволодіння грошовими коштами та цінним майном(паладієвими струнами) було цинічного вбито охоронця. 45-річного чоловіка позбавляли життя безпощадно — на його тілі виявили близько 40 ножових поранень.

Дослідивши всі наявні докази оперативниками було встановлено, що зловмисники діяли за планом та ретельно готувалися до вчинення злочину були обізнані у місцерозташуванні сейфу, камер спостереження, тощо.

Напередодні, за результатами проведення масштабного комплексу оперативно-розшукових заходів і слідчих дій працівниками управління карного розшуку та інших оперативних служб, спільно з слідчим управлінням, за силової підтримки спецпризначенців ГУНП в Хмельницькій області викрито та затримано 2 поганців, причетних до вчинення жорстоких злочинів.

З’ясовано, що фігуранти були працівниками вказаного підприємства, що дозволило їм продумати кожен злочинний крок. Також встановлено місця збуту викрадених паладієвих струн.

05.08.2021 під час проведення обшуків за місцями проживання нападників поліцейські виявили і вилучили речові докази, серед яких частина викрадених грошових коштів. Однак місце зберігання іншої — значної частини грошей залишалося не встановленим.

Сьогодні, за результатами опрацювання оперативної інформації поліцейські відшукали та вилучили іншу частину грошових коштів — 93 600 доларів США.

Зловмисники наразі перебувають у слідчому ізоляторі, їм загрожує довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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Департамент карного розшуку Нацполіції України