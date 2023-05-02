Киянину, який психологічно знущався над жінкою, повідомлено про підозру

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За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку, який систематично вчиняв психологічне насильство відносно своєї дружини (ст. 126-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, проживаючи зі своєю 60-річною дружиною, впродовж тривалого часу систематично її ображав, висловлювався в її бік нецензурною лайкою, принижував та психологічно тиснув. Вчинення актів домашнього насильства відбувалося в присутності малолітньої онуки.

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За місцем проживання потерпілої виїжджали поліцейські мобільної групи протидії домашньому насильству, які складали адміністративні протоколи за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виносили терміновий заборонний припис стосовно кривдника.

Відповідно до висновку судово-психіатричного експерта, протиправні дії з боку чоловіка завдали потерпілій психотравмуючі переживання, принижували її честь і гідність та погіршили якість її життя та соціальні відносини.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

За вказані дії кривднику загрожує позбавлення волі на строк до двох років.

Досудове розслідування здійснюється Шевченківським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.

Нагадаємо, що для всіх, хто потерпає від домашнього насильства, працює цілодобова Служба “Телефон довіри” за номерами 1500 (зі стаціонарного) та 044 272 1500 (з мобільного).

Київська міська прокуратура

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