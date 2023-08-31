київські оперативники припинили діяльність торговців наркотиками

Серед асортименту «товару» – кокаїн та пігулки МDMA. Наступні десять років спільники можуть провести за ґратами.

Протиправну діяльність зловмисників викрили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у м. Києві спільно із поліцейськими Шевченківського управління поліції та аналітиками сектору кримінального аналізу.

За словами начальника управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у м. Києві Олександра Дибова, правоохоронці затримали двох киян, 1985 та 1986 років народження, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Організував «бізнес» місцевий мешканець та залучив до справи свого товариша. Спільники фасували наркотичні речовини та реалізовувати з рук у руки. Вартість дози кокаїну становила близько 150 доларів США, а пігулок MDMA до 1000 гривень. Розрахунки проводилися виключно готівкою. Ми затримали одного із фігурантів «на гарячому» під час чергового збуту наркотиків, іншого – за місцем мешкання. За результатами проведених санкціонованих обшуків в оселях фігурантів та у їх транспортних засобах ми вилучили кокаїн, пігулки MDMA, гроші та електронні ваги. Тривають заходи із встановлення каналів надходження заборонених речовин до столиці».

Слідчі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Наркоділкам загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва