Київські оперативники розшукали підозрюваного у вбивстві знайомого на Херсонщині

Зловмисник у травні, знаходячись на територїі окупованої Херсонщини, під час розпиття алкоголю побив знайомого, внаслідок чого потерпілий помер. Намагаючись уникнути кримінальної відповідальності, фігурант переїхав до столиці.

Отримавши інформацію від колег з поліції Херсонської області про розшук підозрюваного, працівники карного розшуку міста Києва менш ніж за добу встановили його місцезнаходження у столиці.

У подальшому 32-річний порушник переданий правоохоронцям Херсонщини для встановлення усіх обставин злочину у рамках досудового розслідування за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Зловмиснику загрожує позбавлення волі від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва