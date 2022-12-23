Київські оперативники розшукали підозрюваного у вбивстві знайомого на Херсонщині

Зловмисник у травні, знаходячись на територїі окупованої Херсонщини, під час розпиття алкоголю побив знайомого, внаслідок чого потерпілий помер. Намагаючись уникнути кримінальної відповідальності, фігурант переїхав до столиці.

 київські оперативники розшукали підозрюваного за тяжкий злочин, вчинений на херсонщині

Отримавши інформацію від колег з поліції Херсонської області про розшук підозрюваного, працівники карного розшуку міста Києва менш ніж за добу встановили його місцезнаходження у столиці. 

У подальшому 32-річний порушник переданий правоохоронцям Херсонщини для встановлення усіх обставин злочину у рамках досудового розслідування за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Зловмиснику загрожує позбавлення волі від семи до десяти років. 

Відділ комунікації поліції Києва

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