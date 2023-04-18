Київські оперативники викрили псевдомінера

Чоловік зателефонував до поліції та повідомив про підготовку до вибуху в Подільському районі столиці. Поліцейські затримали фігуранта та оголосили йому про підозру.

Днями на спецлінію 102 зателефонував невідомий та повідомив, що незабаром на вулиці Івана Виговського має статись вибух. За місцем події були скеровані усі екстрені служби, однак перевіривши прилеглу територію жодних вибухонебезпечних речовин чи предметів поліцейські не виявили.

Співробітники кримінальної поліції встановили, що неправдивий виклик здійснив 60-річний мешканець району, який перебував за місцем проживання у стані алкогольного сп’яніння. У ході проведення невідкладного обшуку в оселі фігуранта слідчі вилучили телефон.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчі оголосили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Відділ комунікації поліції Києва