Київські поліцейські затримали чоловіка, який отримав посилку з наркотиками

Зловмисник отримав на пошті посилку, у якій знаходилось майже 300 грамів канабісу, а під час невідкладного обшуку в оселі порушника правоохоронці виявили тринадцять кущів коноплі. За скоєне чоловіку до восьми років в’язниці.

Під час відпрацювання оперативної інформації співробітники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України затримали на бульварі Перова невідомого, який повертався додому з відділення пошти, звідки забрав посилку з наркотиками. Правоохоронці з’ясували, що зловмисник придбав канабіс в інтернеті для власного споживання.

Як розповів начальник відділу дізнання Дніпровського управління поліції Семен Підлужняк, під час поверхневого огляду правоохоронці вилучили в чоловіка близько 300 грамів речовини рослинного походження, а також провели невідкладний обшук у його квартирі:

«В результаті перевірки ми виявили тринадцять кущів коноплі, які зловмисник самостійно вирощував у домашніх умовах, а також інші речові докази його злочинної діяльності. Усе вилучене направлено на відповідні експертні дослідження. Порушника ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Закарпаття, 1999 року народження, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності».

За цим фактом відділом дізнання Дніпровського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, та ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України — посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Санкція тяжчої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

«Наразі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили фігуранту про підозру в незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу, без мети збуту. Триває досудове слідство», — зазначив Семен Підлужняк.

Відділ комунікації поліції Києва