Ледь не вбив через зовнішній вигляд: поліцейські затримали підозрюваного у замахові на вбивство 43-річного одесита

У приватному секторі Київського району міста нетверезий правопорушник прискіпався до неохайного зовнішнього вигляду перехожого, дістав ножа і почав бити ним незнайомця.

Зазнавши аж сім поранень, постраждалий зумів втекти від нападника на сусідню вулицю і попросити допомоги у перехожих. Люди викликали «швидку», а лікарі, госпіталізувавши пораненого містянина, повідомили про подію в поліцію.

На встановлення особи та місця знаходження зловмисника правоохоронці витратили близько доби. Ним виявився 31-річний місцевий житель.

«Ніж у чоловіка вилучили, а дії фігуранта кваліфікували як замах на умисне вбивство. Йому оголосили підозру за ч.2 ст.15 та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України і до обрання запобіжного заходу затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років», — розповіла слідча СВ Одеського районного управління поліції № 1 Аліна Міхова.

Одеське районне управління поліції № 1