ЛГБТКІ+ іммігранти звинуватили персонал Міграційної служби США в сексуальних домаганнях

ЛГБТКІ+ іммігранти у центрі утримання Міграційної та митної правоохоронної служби США (ICE) в Луїзіані в Базілі, Луїзіана, зазнають сексуального насильства, примусу до роботи, медичної недбалості та інших форм жорстокого поводження.

Джерело: The Guardian

Правозахисні організації, серед яких Robert F. Kennedy Human Rights, ACLU Луїзіани та Національний проєкт з питань імміграції, подали скарги до Міністерства національної безпеки США та ICE від імені чотирьох потерпілих.

У документах зазначено, що помічник начальника в’язниці Мануель Рейєс та інші співробітники центру проявляли жорстоке ставлення, особливо щодо трансгендерних і гендерно-неконформних осіб. За словами постраждалих, їх примушували до орального сексу, несанкціонованої праці та відбирали особисті речі інтимного характеру.

Після подання скарг потерпілі зазнавали переслідувань: їх позбавляли медичної допомоги та погрожували фізичним насильством.

Трансгендерний чоловік Маріо Гарсія-Валенсуела повідомив про примус до важкої праці з хімікатами без захисного спорядження та приниження після скарги. Інші ув’язнені, зокрема Кенія Кампос-Флорес і Моніка Рентерія-Гонсалес, стверджували про хімічні опіки, хронічний біль та сексуальні домагання.

Одна з постраждалих заявила, що Рейєс змушував її до орального сексу майже щодня, погрожуючи життю, і навіть після депортації вона боїться за власну безпеку.

Правозахисники наголосили, що дії персоналу ICE порушують Національні стандарти утримання (PBNDS), стандарти DHS PREA, директиви ICE щодо запобігання сексуальному насильству (SAAPI), а також конституційні права та федеральні закони США. // Букви