Лікарі ВЛК у Дніпрі підробляли чоловікам результати аналізів на ВІЛ для уникнення мобілізації

Поліцейські та працівники прокуратури встановили, що військовозобов’язані, які проходили ВЛК в одному з місцевих РТЦК та СП, могли за 10 тисяч доларів замовити у фігурантів «послугу» зі зняття з військового обліку. Організаторам схеми загрожує до 10 років вʼязниці.

Кіберполіцейські Дніпропетровщини спільно зі слідчими СУ ГУНП в області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону викрили посадовців і лікарів військово-лікарської комісії одного з РТЦК та інших медичних закладів міста Дніпра, які фальсифікували результати аналізів крові на ВІЛ.

У подальшому зловмисники вносили неправдиві дані до медичних документів та інформаційної системи «Моніторинг соціально значущих хвороб». Такі маніпуляції давали можливість «хворим» чоловікам знятися з військового обліку і безперешкодно перетинати державний кордон України.

За можливість ухилення від оборони держави у такий спосіб чоловіки платили фігурантам 10 тисяч доларів.

Правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу ТОР Департаменту патрульної поліції провели 19 обшуків за місцями реєстрації та проживання фігурантів, а також у їхніх службових кабінетах і в автотранспорті. Вилучено, зокрема, комп’ютерну техніку, медичну документацію, та інші речі, що підтверджують причетність власників до незаконної діяльності.

Наразі поліцейські розслідують кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, можлива додаткова кваліфікація.

Департамент кіберполіції Національної поліції України