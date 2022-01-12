Лікаря-акушера з приватної клініки, підозрюваного у смерті немовляти, відсторонили від роботи

За клопотанням ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури м. Києва відсторонено від зайняття лікарською практикою лікаря-акушера-гінеколога приватної клініки, який підозрюється в допущенні медичної помилки під час проведення пологів, що спричинила смерть новонародженої дитини.

Згідно із матеріалами досудового розслідування, у травні 2020 року під час ведення пологів 32-річної породіллі, лікар-акушер-гінеколог здійснив неправильну оцінку даних КТГ-моніторингу плода та несвоєчасно прийняв рішення про проведення операції кесаревого розтину.

Внаслідок цього новонароджена дитина отримала незворотні зміни у центральній нервовій системі, від яких померла через 55 днів.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження та призначено комплексну судово-медичну експертизу, яка підтвердила причинно-наслідковий зв’язок між діями медика та смертю немовляти.

Дії лікаря кваліфіковано за ч. 2 ст. 140 КК України – неналежне виконання своїх професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

Досудове розслідування здійснюється Оболонським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура