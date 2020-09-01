Лікарю-наркологу, який за гроші видавав рецепти на придбання наркотичних засобів, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 5 повідомлено про підозру лікарю-наркологу за фактом незаконної видачі рецепта на право придбання наркотичних засобів, вчиненої повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 319 КК України).

За інформацією в. о. заступника керівника місцевої прокуратури Максима Шовкопляса, у ході досудового розслідування встановлено, що упродовж червня-липня 2020 року лікар-нарколог без проведення необхідного медичного огляду, за грошову винагороду, видавав іншим особам рецепти на право придбання наркотичних засобів.

Досудове розслідування здійснює Основ’янський ВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УПН в Харківській області.

Підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати відповідні посади чи займатися відповідною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Харківської області